‘KPN scoort hoogst op gendergelijkheid’

KPN is het best presterende bedrijf van Nederland op het gebied van gendergelijkheid. Dat concludeert onderzoeksbureau Equileap op basis van een analyse van de honderd grootste bedrijven met een beursnotering in Nederland. Equileap beoordeelde de bedrijven aan de hand van negentien criteria, zoals de loonkloof, partnerverlof en beleid tegen seksuele intimidatie.