‘Miljardairs nog rijker geworden ondanks coronacrisis’

Het gezamenlijke vermogen van de bijna 2200 miljardairs in de wereld is verder gestegen naar een record, ondanks de coronacrisis. Dat bedrag staat nu in totaal op 10,2 biljoen dollar, wat omgerekend neerkomt op circa 8694 miljard euro. Dat schrijven de Zwitserse bank UBS en onderzoeks- en accountantskantoor PricewaterhouseCoopers (PwC) in hun jaarlijkse Billionaires Report.