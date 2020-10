Orkaan Delta nadert de kust van Mexico

Orkaan Delta is boven de Caribische zee uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie, de twee na hoogste categorie. In de storm zijn windsnelheden gemeten van 250 kilometer per uur. De orkaan is op weg naar het Yucatan-schiereiland, waar hij woensdag wordt verwacht, zeggen Amerikaanse voorspellers.

‘Delta is een extreem gevaarlijke orkaan als hij aan land komt. Het is een levensbedreigende storm met verwoestende golven en extreme wind en met het risico van enorme plotselinge overstromingen, meldt het in Miami gevestigde Hurricane Center (NHC).

Langs de Riviera Maya-kustlijn in Mexico liggen grote toeristenresorts en toeristensteden, waaronder Cancun. Het aantal toeristen is vanwege de coronapandemie veel lager dan anders. Hotelgasten in Cancun en andere toeristensteden zijn geëvacueerd naar noodopvang en inwoners zijn naar veilige gebieden gebracht. In de stad stonden rijen voor de supermarkten van mensen die voor de storm proviand wilden inslaan. Ook bij benzinestations ontstonden rijen.