Opnieuw toename aantal besmettingen in Duitsland

In Duitsland is het aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus opnieuw toegenomen. Het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse staatsinstituut voor Volksgezondheid, maakte woensdag bekend dat er 2828 nieuwe gevallen zijn geconstateerd. Dat is een stijging ten opzichte van de 2639 nieuwe coronabesmettingen die dinsdag waren gemeld. Het totaalaantal besmettingen in Duitsland komt daarmee op 306.086.