Commissie adviseert minister over omgang koloniaal erfgoed

Nederlandse musea liggen vol met voorwerpen uit Indonesië, Suriname en de Caribische eilanden. Zo ligt er in het Rijksmuseum bijvoorbeeld de diamant van Banjarmasin, die zijn naam te danken heeft aan een Indonesische sultan. Nederland kreeg de diamant in handen nadat het in 1859 de macht in het gebied overnam. De diamant wordt ook door het Rijksmuseum zelf aangeduid als "oorlogsbuit".

De meeste koloniale voorwerpen die zich in Nederland bevinden zijn in het bezit van de Staat en liggen in musea. De minister schakelde vorig jaar de hulp van de Raad van Cultuur in. Ze wil dat de adviescommissie een methode aanreikt voor het doen van onderzoek naar de herkomst van voorwerpen. Ook wil ze weten hoe de Staat moet omgaan met verzoeken tot teruggave van objecten.