Cinekid ondanks corona in volle gang vanaf 10 locaties

Kinderen kunnen er ondanks de coronamaatregelen in de herfstvakantie op uit om een film of serie te bekijken op kinderfilmfestival Cinekid. Naast het brengen van een bezoekje aan een van de bioscoopzalen op tien verschillende festivallocaties, kunnen kinderen door middel van livestreams ook vanuit huis een feestelijke première beleven.

Op de 34e editie van het festival kunnen kinderen en hun ouders ook quizzen doen en workshops volgen, zoals een kookworkshop of een les dansen. Van 10 tot 23 oktober zijn er films te zien vanuit Amsterdam, Haarlem, Groningen, Enschede, Nijmegen, Breda en Rotterdam. Het gaat in totaal om 50 speelfilms, 150 korte films en 25 series waarvan 100 premières uit 40 landen. Onder andere De Schooltuin, een documentaire door de ogen van een groep kinderen die zelf groenten verbouwen, en Getekend voor het leven, de persoonlijke film van YouTuber Quinty Misiedjan, staan op het programma. Vanaf woensdag is het online platform van Cinekid al te bezoeken.

Cinekid is het grootste kindermediafestival ter wereld voor kinderen van 3 tot 14 jaar. Op de vorige edities kwamen zo'n 70.000 kinderen af.