Familie Nicky Verstappen aan het woord in rechtbank

De familie van de in 1998 gedode Nicky Verstappen mag woensdag spreken in de rechtbank in Maastricht. Onder anderen de moeder en zus van de 11-jarige jongen hebben aangegeven met een slachtofferverkaring te komen.

De familie van Nicky is bij iedere zitting aanwezig geweest, samen met hun woordvoerder Peter R. de Vries. Hij is als misdaadverslaggever aandacht blijven vragen voor de zaak, die decennialang onopgelost dreigde te blijven.

Het belooft daarom een emotioneel deel van de omvangrijke rechtszaak te worden. Tijdens de eerste voorbereidende zitting eind 2018, waar verdachte Jos B. ook bij aanwezig was, riep moeder Berthie ‘kijk me aan’ naar B. Ze wilde oogcontact met de man die ervan wordt verdacht haar zoon te hebben gedood, misbruikt en ontvoerd. De 57-jarige Limburger keek haar echter niet aan.

Nicky verdween in augustus 1998 toen hij op kamp was op de Brunssummerheide. Zijn lichaam werd een dag later ongeveer 1,5 kilometer verderop gevonden. B. kwam pas in 2018 in beeld na een grootschalig DNA-verwantschapsonderzoek. De Limburger had daar niet aan meegewerkt. Maar omdat zijn familie hem als vermist had opgegeven en spullen waar zijn DNA op zat naar de politie had gestuurd, kwam er een 100 procents-DNA-match. Sporen van B. zijn onder meer op de pyjamabroek en onderbroek van Nicky gevonden. Na een klopjacht werd hij twee jaar geleden aangehouden in Spanje.

B. heeft sinds die tijd gezwegen, tot de eerste dag van de inhoudelijke behandeling in de rechtbank vorige week. Toen kwam hij met de verklaring dat hij het lichaam van Nicky had gevonden toen hij over de hei fietste, maar dat de jongen toen al was overleden. Uit angst - B. heeft een zedenverleden - durfde hij dat niet te melden. Op aanvullende vragen over deze verklaring heeft hij geen antwoord meer willen geven.

Donderdag komt het OM met de strafeis. Het is nog niet duidelijk wanneer de rechtbank uitspraak doet.