Vicepresidentskandidaten Harris en Pence in debat

De kandidaten voor het vicepresidentschap van de VS, de Californische senator Kamala Harris en de zittende vicepresident Mike Pence, houden woensdagavond hun enige verkiezingsdebat voor de komende presidentsverkiezingen in november. Maar Amerikaanse media verwachten in 2024 meer debatten tussen de twee omdat de 55-jarige Harris grote kans maakt dan presidentskandidaat voor de Democraten te zijn en de 61-jarige Pence die rol bij de Republikeinen kan vervullen. De Democratische presidentskandidaat in november, Joe Biden, wordt die maand 78 jaar oud.

Het debat is in de University of Utah in Salt Lake City en begint om 03.00 uur donderdag onze tijd. Het duurt anderhalf uur. Harris is buiten Californië nog relatief onbekend in tegenstelling tot de vicepresident. Ze moet proberen indruk te maken op de kijkers. Dat zijn er doorgaans relatief weinig.

Een van de weinige massaal bekeken debatten tussen dergelijke kandidaten was in 2008 toen de toenmalige vicepresident Biden in debat ging met de excentrieke gouverneur van Alaska, Sarah Palin. Zij trad aan als running mate van de Republikeinse presidentskandidaat John McCain (1936-2018). Er keken maar liefst 70 miljoen mensen. Naar het laatste debat tussen de ‘vicekandidaten’ keken in 2016 37 miljoen kijkers, 47 miljoen minder dan naar de presidentskandidaten (Trump en Clinton).