Witte Huis-adviseur Miller test positief op coronavirus

Witte Huis-adviseur Stephen Miller is besmet met het corionavius. Miller bevestigde aan persbureau Reuters het nieuws van een verslaggever van NBC dat hij positief was getest op het virus. De adviseur is de meest recente persoon in de nabijheid van de met het coronavirus besmette president Donald Trump, die ook positief is getest.

Miller liet zelf aan Reuters weten dat hij al vijf dagen afgezonderd aan het werk is en in zelfisolatie zit. Hij testte dinsdag positief op corona. De adviseur is de echtgenoot van Katie Miller, de perschef van vicepresident Mike Pence. Zij was in mei besmet geraakt met het coronavirus.