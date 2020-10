‘Geen vaccin voor verkiezing VS door nieuwe richtlijnen’

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft nieuwe richtlijnen gepubliceerd voor farmaceuten die spoedgoedkeuring willen om een coronavaccin op de markt te brengen. Uit veiligheidsoverwegingen moet zeker twee maanden gegevens worden verzameld over vrijwilligers die zijn ingeënt met middelen die in ontwikkeling zijn. Dat betekent volgens Amerikaanse media dat het lastig kan worden om voor de presidentsverkiezing nog met een vaccin te komen.

Farmaceuten moeten in die twee maanden blijven bijhouden wat de bijwerkingen zijn van nieuwe middelen tegen het coronavirus. De toezichthouder wil zo garanderen dat vaccins veilig zijn voordat ze aan miljoenen Amerikanen worden verstrekt. Het besluit is een tegenvaller voor president Donald Trump, die heeft gesuggereerd dat wel een vaccin beschikbaar komt voor de verkiezingsdag.

The New York Times had eerder op basis van anonieme bronnen bericht dat het Witte Huis dwarslag bij publicatie van de nieuwe richtlijnen. De informatie verscheen uiteindelijk zonder nadere toelichting op de site van de toezichthouder.