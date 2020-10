Vicepresident Pence wil toch geen plexiglas bij verkiezingsdebat

De Amerikaanse vicepresident Mike Pence wil bij het debat van deze week niet met een scherm van plexiglas worden beschermd tegen het coronavirus. Zijn team vindt dat voldoende andere voorzorgsmaatregelen zijn genomen, zegt de stafchef van Pence volgens The Washington Post. Zo worden de kandidaten regelmatig getest en zou er voldoende afstand zijn tussen Pence en de Democratische vicepresidentskandidaat Kamala Harris.

Pence en Harris hebben woensdag hun enige debat in de aanloop naar de verkiezingen van november. De organisatie meende dat het team van Pence akkoord was met de plaatsing van een scherm van plexiglas, maar dat lijkt te voorbarig te zijn geweest. Stafchef Marc Short zei dat het prima is als Harris zich laat omringen door beschermingswanden, maar dat zijn baas daar geen behoefte aan heeft aan zijn kant van het podium.

Het debat van de ‘running mates’ krijgt dit jaar bovengemiddeld veel aandacht. President Donald Trump en zijn rivaal Joe Biden zijn allebei in de zeventig en behoren tijdens de coronacrisis tot een risicogroep. Dat betekent volgens waarnemers dat Pence (61) en Harris (55) moeten laten zien dat ze klaar zijn om het presidentschap over te nemen.