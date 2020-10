Media: legertop VS uit voorzorg in coronaquarantaine

Een groot deel van de Amerikaanse legertop is in quarantaine gegaan. Ingewijden zeggen tegen Amerikaanse media dat daartoe is besloten omdat de vicecommandant van de kustwacht is besmet met het coronavirus. De besmette admiraal Charles Ray woonde vorige week topoverleg bij in het Pentagon.

Volgens een bron van The New York Times zitten bijna alle leden van de gezamenlijke stafchefs (Joint Chiefs of Staff) in zelfisolatie. Het gaat onder meer om de hoogste militair van de VS, generaal Mark Milley, en de chef van de landmacht, generaal James C. McConville. Buiten admiraal Ray zou niemand positief hebben getest op het virus. De topmilitairen zouden ook in zelfisolatie gewoon kunnen doorwerken.

Het Pentagon bevestigt dat maatregelen worden genomen omdat de tweede man van de kustwacht besmet is geraakt. ‘We zijn ervan op de hoogte dat vicecommandant Ray positief is getest op Covid-19 en dat hij vorige week in het Pentagon was voor bijeenkomsten met andere hoge militaire leiders”, meldt een woordvoerder. Uit voorzorg zou iedereen met wie hij contact heeft gehad zijn getest en geïsoleerd.

Milley en andere topmilitairen waren onlangs nog in het Witte Huis. Ze woonden een receptie bij waar ook president Donald Trump en zijn echtgenote aanwezig waren. Zij bleken enkele dagen later besmet te zijn met het coronavirus.