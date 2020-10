Powell: herstel VS in gevaar zonder extra overheidssteun

‘Te weinig steun leidt tot zwak herstel, wat voor onnodige moeilijkheden zorgt bij huishoudens en bedrijven”, zei Powell in een speech voor de National Association for Business Economics, een internationale organisatie voor toegepaste economie. ‘Daarentegen lijken de risico’s van te veel steun, voorlopig, veel kleiner. Zelfs als de steunmaatregelen uiteindelijk ruimer blijken dan nodig was, is het alsnog geen verspilde moeite.’

De preses van de Federal Reserve lijkt daarmee meer op de hand van de Democraten dan de Republikeinen in het Amerikaanse Congres. De twee partijen kunnen het al maanden niet eens worden over een nieuw steunpakket, dat als aanvulling moet dienen op de grofweg 3 biljoen dollar aan fiscale steun die al is goedgekeurd. Republikeinen zien niets in een Democratisch voorstel voor 2,2 biljoen dollar aan steun, onder andere omdat ze het pakket te groot vinden. Veel steunmaatregelen voor bijvoorbeeld werkloos geraakte Amerikanen liepen af in augustus.

In zijn toespraak verwees Powell niet expliciet naar de standpunten van Democraten en Republikeinen. Wel wees hij erop dat het herstel uit de coronacrisis sterker zal zijn als economische stimuleringsmaatregelen van de overheid gelijke tred houden met die van centrale banken.