Sander Schimmelpenninck in de prijzen met Zelfspodcast

De Zelfspodcast van presentator en journalist Sander Schimmelpenninck en zanger Jaap Reesema is dinsdag uitgeroepen tot beste podcast van het jaar. Het duo werd tot winnaar uitgeroepen tijdens de uitreiking van de Online Radio Awards in Beeld en Geluid in Hilversum. Zelfspodcast kreeg de voorkeur boven Man Man Man, de podcast, De Krokante Leesmap, Gewoon Homo en Duister de podcast.

Volgens de jury is Zelfspodcat ‘een echte ballenpodcast, maar wel lekker fris en kleurrijk”. Schimmelpenninck, die in augustus stopte met de presentatie van Op1, wordt geroemd. ‘Hij is niet de beste presentator op tv maar wel heel goed als podcasthost, omdat hij hier zichzelf kan zijn en niet in een format wordt geduwd”.

In augustus zorgde de Zelfspodcast nog voor ophef toen Schimmelpenninck de 15-jarige prinses Alexia ‘de lekkerste’ van de drie dochters van koning Willem-Alexander noemde. Hij erkende later dat hij dat anders had moeten verwoorden. Na zijn uitspraak werd de presentator enige tijd bedreigd.