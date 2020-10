Herstellende president Trump wil op 15 oktober in debat

De Amerikaanse president Trump, herstellend van een coronabesmetting, wil op 15 oktober gewoon in debat in aanloop naar de presidentsverkiezingen op 3 november. In een tweet zegt hij ernaar uit te kijken. Ook twittert hij dat hij zich geweldig voelt.

Op 15 oktober is het tweede debat gepland met zijn uitdager, voormalig vicepresident Joe Biden. Trump mocht maandag het ziekenhuis verlaten waar hij vrijdag was opgenomen. Hij wordt in het Witte Huis verder behandeld.