‘Miljarden blijven uit de kas stromen bij vliegmaatschappijen’

Luchtvaartmaatschappijen ‘verbranden’ in de tweede helft van dit jaar nog altijd tientallen miljarden euro’s door de coronacrisis. Volgens de internationale brancheorganisatie IATA vloeit er in de laatste zes maanden van het jaar naar verwachting 77 miljard dollar meer uit de kas dan er binnenkomt. Doordat de vraag naar vliegreizen maar traag herstelt na eerdere reisbeperkingen, vloeit ook volgend jaar nog maandelijks 5 miljard tot 6 miljard dollar uit de kas.

In het tweede kwartaal, toen wereldwijd grenzen dichtgingen en er amper vliegtuigen vertrokken, verbruikten luchtvaartmaatschappijen al 51 miljard dollar. Ondanks versoepelingen ging de zogeheten ‘cash burn’ ook in de zomermaanden door.

Doorgaans bouwen luchtvaartmaatschappijen extra kapitaalreserves op in de drukke zomermaanden, die ze gebruiken in de minder drukke wintermaanden. Doordat er in het voorjaar en de zomer veel minder vluchten werden uitgevoerd gaan luchtvaartmaatschappijen nu zonder buffers het laagseizoen in, waarschuwt IATA-topman Alexandre de Juniac.

Om vliegmaatschappijen niet om te laten vallen, is volgens IATA aanvullende steun nodig. Eerder schoten overheden luchtvaartmaatschappijen al te hulp met loonsubsidies, belastingverlichtingen of krediet. Die maatregelen bij elkaar hadden een waarde van 160 miljard dollar. Zustermaatschappijen KLM en Air France kregen van de Nederlandse en Franse regering noodleningen en kredietgaranties toegezegd.

De luchtvaartlobby zinspeelt nu vooral op financiële hulp vanuit de overheid die de schuldenlast niet verder vergroot. Dat zou dan vooral uitdraaien op kapitaalinvesteringen waarbij overheden aandelen kopen van luchtvaartmaatschappijen. Air France-KLM gaf eind juli al aan waarschijnlijk nieuwe aandelen uit te geven om de crisis te doorstaan. Dat kan op het politieke vlak consequenties hebben, want zowel de Franse als de Nederlandse staat hebben beide een belang van circa 14 procent in het luchtvaartconcern om de nationale belangen te verdedigen.