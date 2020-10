Grapperhaus: vrijdag weer overleg met kerken

Dit weekend ontstond ophef, nadat een kerk in Staphorst meerdere diensten met elk zeshonderd mensen had gehouden. Daarbij werden geen mondkapjes gedragen en werd gezongen. Afgelopen maandag sprak Grapperhaus met religieuze organisaties af om voorlopig maximaal dertig mensen per dienst toe te laten.

Dit was tegen het zere been van de SGP en de ChristenUnie. SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij zei dat het ‘toch geen behoorlijk bestuur is”, om ‘zo driest, zo overhaast’ deze beslissing te nemen. Waarom is er niet wat langer de tijd genomen om te kijken of maatwerk mogelijk is, vroeg hij.

Ook ChristenUnie-voorman Gert-Jan Segers wil dat de minister kijkt of er lokaal maatwerk mogelijk is, maar daar wil Grapperhaus niet op vooruit lopen. Hij erkende dat geloofsgemeenschappen een ‘groot offer’ brengen door de groepsgrootte te beperken, maar wil mensen nu niet ‘blij maken met een dode mus’ door al te praten over mogelijk maatwerk.