Hogere omzet voor IKEA Nederland

De van oorsprong Zweedse woninginrichter IKEA heeft in het afgelopen boekjaar een hogere omzet behaald in Nederland, omdat mensen vanwege de coronacrisis veel meer thuisbleven en het eigen interieur wilden verbeteren. De Nederlandse omzet in het fiscale jaar 2020 dat loopt tot eind augustus ging met ruim 3 procent omhoog tot bijna 1,4 miljard euro.