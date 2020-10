President Trump noemt coronavirus minder dodelijk dan griep

Elk jaar sterven veel mensen, soms meer dan 100.000, aan de griep, en dat ondanks een vaccin, twittert hij. ‘Gaan we ons land op slot gooien? Nee, we hebben ermee leren leven, net zoals we leren leven met Covid, in de meeste populaties veel minder dodelijk!!!’

De tweet van Trump volgt ruim een half etmaal na zijn ontslag uit het ziekenhuis, waar hij vrijdag was opgenomen omdat hij was besmet met het coronavirus. Volgens de artsen heeft hij vooruitgang geboekt, maar is verdere behandeling nodig.