Toch meer publiek welkom in theaters en podia Brabant-Noord

Waar Brabant-Noord op 30 september voor een periode van drie weken geen ontheffingen wilde verlenen aan culturele instellingen en het maximum van 30 bezoekers strikt handhaafde, kwamen er in de rest van Brabant wel uitzonderingen voor de grote schouwburgen en concertzalen. Voorzitter Jack Mikkers van de Veiligheidsregio Brabant-Noord kwam daar dinsdag op terug en besloot om voor de komende twee weken toch ontheffingen te verlenen op samenkomsten met maximaal 30 personen in gebouwen van groot belang voor de regio. In deze gebouwen mogen de komende twee weken maximaal 250 mensen naar binnen.

Mikkers zet daarmee de deur wat verder open voor alle culturele instellingen, theaters en poppodia, bevestigde zijn woordvoerder dinsdag. Brabant-Noord gaat zelfs verder dan de twee andere regio's: ook kleinere zalen kunnen in Brabant-Noord ontheffing aanvragen, aldus de woordvoerder van Mikkers dinsdag. "Wij maken geen onderscheid tussen klein en groot", zei hij.

Eenheid

"Wat wij doen voldoet aan de landelijke normen", aldus deze zegsman. Wel moeten de beperkingen in acht worden genomen in verband met de geldende coronaregels, zoals anderhalve meter afstand houden. Ook mogen gezelschappen die een voorstelling bezoeken uit niet meer dan vier mensen bestaan, en moet eventuele horeca om 22.00 uur sluiten.

"Om de pandemie te bestrijden is eenheid van beleid tussen alle veiligheidsregio’s cruciaal voor het maatschappelijk draagvlak", erkent Mikkers nu. "Mensen snappen niet dat wat hier niet kan, een paar kilometer verderop wel kan. Daarom verleen ik vanaf nu ontheffingen op de manier die landelijk, in de afgelopen week, de norm is geworden. We hebben voor alle maatregelen behoefte aan landelijke heldere criteria en ik vertrouw erop dat die snel komen. Ik reken er op dat de theaters en poppodia ervoor zorgen dat het bezoek veilig verloopt. Daar heb ik ook vertrouwen in gezien de professionaliteit die deze sector de afgelopen tijd heeft laten zien."