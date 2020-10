Bijna 4 miljoen Amerikanen stemden al via de post

Meer dan 3,8 miljoen Amerikanen hebben hun stem voor de presidentsverkiezingen al uitgebracht via de post. Dat is een aanzienlijk hoger aantal dan tijdens de vorige verkiezingen in 2016. Toen hadden rond deze tijd 75.000 kiezers via de post gestemd, zegt U.S. Elections Project dat de stemmen bijhoudt.

Het duurt nog een kleine maand voordat de fysieke stemlokalen op 3 november opengaan, maar in meer dan de helft van de staten is het al mogelijk om vervroegd via de post te stemmen. Er was al voorspeld dat veel meer mensen dit jaar hun keuze tussen zittend president Donald Trump en uitdager Joe Biden van de Democratische partij met briefstemmen zouden vastleggen.

Het grote aantal is te verklaren door de uitbreiding van de mogelijkheden om per post te stemmen vanwege het coronavirus. De vroege kiezers willen drukte bij de stembureaus vermijden. Een andere verklaring voor het hoge aantal is volgens het Elections Project dat veel mensen hun mening al hebben gevormd.

Recordopkomst

Het aantal briefstemmen voorspelt volgens het project een recordopkomst bij de verkiezingen. De verwachting is dat ongeveer 150 miljoen Amerikanen hun stem zullen uitbrengen. Dat is 65 procent van alle stemgerechtigden.

De bijna 4 miljoen ingevulde biljetten komen uit 31 verschillende staten. In de komende weken wordt het in bijna alle andere staten mogelijk om een vervroegde stem via de post uit te brengen. In 2016 stemden 57 miljoen Amerikanen per post.

Eigen wetgeving

Alle vijftig staten hebben eigen wetgeving over briefstemmen. Dit kan ertoe leiden dat in sommige staten de stemmen pas dagen na de verkiezingsdag binnenkomen. Dat kan politieke consequenties hebben. Democraten vrezen een scenario waarin president Trump de overwinning al opeist terwijl veel poststemmen nog geteld moeten worden.

Omdat het vooral de Democraten-gezinde staten zijn die de stemmogelijkheden hebben verruimd vanwege corona, wacht Trump mogelijk niet tot de laatste stemmen zijn geteld. Hij kan proberen vroeg de overwinning op te eisen. De Democraten willen wachten tot de laatste stem is geteld, en dan met name in de ‘swing states’. Trump heeft zonder met bewijzen te komen herhaaldelijk beweerd dat briefstemmen verkiezingsfraude in de hand werkt.