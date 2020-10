'Voorzitter Arib wil Kamer voorlopig niet verhuizen'

Kamervoorzitter Khadija Arib wil de verhuizing van de Tweede Kamer in verband met de verbouwing van het Binnenhof voorlopig afhouden. Deze signalen hebben verantwoordelijk staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) bereikt, waarop hij leden van het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer een brief heeft gestuurd. Bronnen bevestigen een bericht van De Telegraaf hierover.

De Kamer is de opdrachtgever van de verhuizing, maar volgens het ministerie is het toch wel de bedoeling dat de Kamerbewoners en parlementariërs volgende zomer verhuizen naar het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. Die verhuizing is tijdelijk, totdat de renovatie van het Binnenhof compleet is. Het verder uitstellen van de verhuizing zou veel geld kosten.

Door de coronacrisis zou Arib de verhuizing willen uitstellen. In het nieuwe gebouw zou niet genoeg ruimte zijn voor alle mensen die daar aan het werk zouden gaan, als ze onderling ook 1,5 meter afstand moeten houden. Overigens wil Knops naar verluidt wel onderzoeken en simulaties laten uitvoeren naar de invulling van het gebouw in coronatijden.

Een ingang

Arib wees er al eerder op dat het tijdelijke gebouw slechts een ingang heeft. Ook is de plenaire zaal in het oude ministerie kleiner dan de vergaderzaal in het Kamergebouw zelf.

In de brief worden volgens ingewijden ook de problemen met de brandveiligheid benoemd. Mensen lopen in het geval van brand geen gevaar, maar dat kan niet gezegd worden over het gebouw: een brand zou waarschijnlijk vernietigend zijn.