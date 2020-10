PostNL klimt op Damrak na handelsupdate

Het aandeel PostNL was dinsdag in trek op de Amsterdamse beurs dankzij een verhoging van de winstverwachting door het postbedrijf. De Europese beurzen openden overwegend in het groen. Een sterker dan verwachte stijging van de Duitse fabrieksorders bood enige steun aan de handel. Beleggers verwerkten daarnaast het nieuws dat de met corona besmette Amerikaanse president Donald Trump het ziekenhuis heeft verlaten en is teruggekeerd in het Witte Huis.