Virusremmer remdesivir in Nederland is op

De virusremmer remdesivir is sinds zondag niet meer leverbaar aan ziekenhuizen. De voorraad die het RIVM voor Nederland beheerde, is op. Een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid (VWS) bevestigde een bericht daarover van het Financieele Dagblad. Het medicijn wordt gebruikt bij ernstig zieke coronapatiënten. Het departement verwacht ‘mogelijk vandaag of morgen nieuwe leveringen uit Brussel”, zegt de woordvoerder.

De Europese Commissie heeft het middel centraal ingekocht voor de EU-landen. VWS heeft de laatste weken volgens de woordvoerder al steeds aangeklopt bij de commissie, omdat de voorraad van het RIVM snel slonk in verband met het stijgende gebruik van de virusremmer. De afgelopen weken loopt het aantal coronapatiënten snel op.

De ziekenhuizen hebben zelf geen voorraad remdesivir in huis. Ze moeten het middel bestellen bij het RIVM als ze dat nodig hebben. De woordvoerder weet niet hoeveel remdesivir er in Brussel is besteld voor Nederland. Hij wijst erop dat er wereldwijd een tekort is aan het middel, omdat de vraag groter is dan het aanbod.