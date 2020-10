Jongeren: gratis anticonceptie en les over aangeven grenzen

Jongeren willen dat er tijdens seksuele voorlichting op school ook verplicht les wordt gegeven in het herkennen en respecteren van grenzen. Ook moet een nieuw kabinet meer geld steken in de aanpak van seksueel geweld en anticonceptie gratis beschikbaar stellen. Dat is de conclusie van een peiling van Ipsos onder duizend jongeren in opdracht van kenniscentrum seksualiteit Rutgers, die dinsdag wordt gepresenteerd. Aan de jongeren, tussen de 18 en 25 jaar, werd in de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 gevraagd wat de politiek in de nieuwe kabinetsperiode beter moet regelen.