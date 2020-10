Demonstranten bezetten regeringsgebouw in hoofdstad Kirgizië

Demonstranten in Kirgizië hebben het parlements- en regeringsgebouw in de hoofdstad Bisjkek bezet. Dat meldden lokale media. De demonstranten verzetten zich tegen de uitslag van de parlementsverkiezingen van afgelopen zondag en hebben voormalig president Almazbek Atambajev bevrijd uit zijn cel.

Een ooggetuige die deelnam aan de bezetting, maar anoniem wil blijven, zei tegen persbureau AFP dat zo’n 2000 demonstranten door de hekken van het regeringsgebouw zijn gebroken en naar binnen zijn gegaan.

Aanhangers van de oppositie waren maandag de straten opgegaan en riepen om het aftreden van de pro-Russische president Sooronbaj Jeenbekov, nadat zeker tien politieke partijen opriepen tot een herhaling van de stemronde nadat er op grote schaal stemmen zouden zijn gekocht. Ook de autoriteiten zeiden nieuwe verkiezingen niet uit te sluiten.

Rellen

Bij de protesten braken rellen uit tussen de demonstranten en de politie, waarbij de agenten waterkanonnen en traangas inzetten. Honderden mensen raakten daarbij gewond en één persoon is overleden, meldde de regering. Zeker 120 mensen moesten worden opgenomen in het ziekenhuis. Volgens het ministerie van volksgezondheid was ongeveer de helft daarvan ‘vertegenwoordigers van de rechtshandhaving”.

De demonstranten drongen ook binnen in het hoofdkantoor van de Staatscommissie voor Nationale Veiligheid. Daar bevrijdden ze voormalig president Atambajev. De oud-president was ruim een jaar geleden opgepakt, veroordeeld en zat een celstraf van elf jaar uit wegens corruptie. Volgens zijn aanhangers was dat een politiek proces.