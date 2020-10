Kabinet start campagne om elkaar te helpen tijdens corona

Rutte en De Jonge nemen dinsdag het voortouw in Den Bosch, waar ze praten met tien Brabanders die corona tijdens de eerste golf van dichtbij hebben meegemaakt. De premier wilde aanvankelijk een nationale dag van bezinning organiseren om stil te staan bij de invloed die het virus op de samenleving heeft gehad. Nu blijkt dat de epidemie nog niet voorbij is, wil het kabinet ook aandacht voor problemen die in de tweede golf alleen maar groter worden, zoals eenzaamheid en werkloosheid.

Renske de Kleijn uit Herpen is een van de mensen die met Rutte en De Jonge praat. Haar vader kreeg corona en belandde op de ic. ‘Het kwam goed, maar het was wel heftig. Ook voor mijn twee kleine kinderen.’ Ze vindt het het belangrijk om te delen wat de epidemie doet met jonge kinderen en hun (groot)ouders, maar ook hoe je elkaar kunt helpen. ‘Nu we in de tweede golf zitten wordt de maatschappelijke teneur negatiever. Ik vind het mooi om aandacht te besteden aan positieve initiatieven.’

Het kabinet wil dat acties op lokaal niveau van de grond komen. Op de website www.aandachtvoorelkaar.nl worden de komende maanden initiatieven verzameld. Een aantal acties, zoals een theatervoorstelling voor ouderen in Gelderland en een bloemlegging bij herdenkingsplekken voor coronaslachtoffers in Overijssel staat al op de site. Volgens een woordvoerder van de overheid moeten de voorbeelden lokale partijen en burgers ‘inspireren’ om zelf iets op te zetten.