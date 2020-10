Trump in videoboodschap: laat corona je leven niet beheersen

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in een videoboodschap op Twitter zijn volgers nogmaals opgeroepen niet bang te zijn voor het coronavirus. Trump had eerder maandagavond (plaatselijke tijd) het ziekenhuis verlaten en was teruggekeerd in het Witte Huis. In een daar opgenomen video zei hij opnieuw dat het goed met hem ging en dat mensen hun leven niet moeten laten beheersen door het coronavirus.

‘Laat het je niet beheersen. Wees er niet bang voor”, zei Trump, nadat hij bij aankomst in het Witte Huis voor de camera’s zijn mondkapje had afgedaan. ‘We gaan weer aan het werk. we gaan het verslaan. We hebben de beste medische materiaal en de beste medicijnen. En de vaccins komen er ieder moment aan. ‘

Eerder op de dag had Trump al woorden van gelijke strekking via een bericht op Twitter verspreid. Dat bericht was enkele uren later ‘niet meer beschikbaar’ omdat het ‘de Twitter-regels heeft geschonden”, meldde het socialmediabedrijf.