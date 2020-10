Foto die de krant niet haalde

Mensen en huisdieren. Of beter nog: mensen die zichzelf op de foto zetten mét hun huisdier. Dat levert altijd bijzondere beelden op, weten ze bij het Fotomuseum in Den Haag. En dan zijn er ook nog fotografen die hun dier portretteren alsof het een mens is. Een bijzonder genre waar de Amerikaan William Wegman beroemd mee is geworden. Hij zet al jaren zijn Weimarse honden staand op de foto. Zijn expositie Being Human gaat de hele wereld over. Vanwege dierendag mochten museumbezoekers in Den Haag voor een keertje met hun hond naar binnen.