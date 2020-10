Onvrede over mondkapjes bij burgemeesters

Burgemeesters in het Veiligheidsberaad willen af van het dringende advies om mondkapjes te dragen. Volgens hen schept dit advies onduidelijkheid en bovendien hebben zij zo geen handvatten om te kunnen handhaven. ‘Een plicht is helderder”, aldus burgemeester René Verhulst van Ede voorafgaand aan de bijeenkomst in het provinciehuis van Utrecht.

De mondkapjes leiden geregeld tot veel discussie onder de burgemeesters. Maandag werd duidelijk dat er in het beraad onmin heerst over de plotselinge ommezwaai van het kabinet. Een week geleden spraken de lokale bestuurders met minister Ferd Grapperhaus (Veiligheid) af dat het mondkapjesadvies alleen in de drie grootste steden zou gelden. Tijdens een debat in de Tweede Kamer besliste het kabinet twee dagen later anders. Het dragen van mondbescherming gold ineens voor het hele land.

‘Er zijn collega’s die het advies hebben verdedigd voor regionale media, om vervolgens te horen dat het toch weer iets anders moet zijn. Dat is niet zo makkelijk. Ik snap dus best dat er onvrede over is”, aldus Henri Lenferink van Leiden, die voorzitter Hubert Bruls tijdelijk vervangt. De burgemeester van Nijmegen is met vakantie.

Lenferink zei dat komend weekeinde op z’n vroegst kan worden gezien of de nieuwe maatregelen zoals mondkapjes en de vroege horecasluiting effect hebben. Als er geen kentering is, spreken de burgemeesters volgende week over eventuele nieuwe regels. Die gaan dan in vanaf 20 oktober of ‘als het heel urgent is’ per direct.

Lenferink en Grapperhaus beweerden na afloop van het beraad dat de burgemeesters maandag niet hebben gesproken over een mondkapjesplicht. De mondkapjes zijn slechts kort besproken, aldus de tijdelijke voorzitter.