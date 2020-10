Kerk Staphorst: commotie is niet naar verhouding

De Hersteld Hervormde Kerk (HKK) in Staphorst die in opspraak kwam naar aanleiding van drie drukbezochte diensten afgelopen weekend, vindt de commotie niet naar verhouding. ‘Als je een grote kerk bent, passen er veel meer mensen in dan in een kleine kerk”, zegt een woordvoerster van de kerk.

Er ontstond veel verontwaardiging nadat de kerk in Staphorst drie diensten met elke zeshonderd kerkgangers organiseerde, waarbij geen mondkapjes werden gedragen en er gezongen werd. De kerk zelf stelt dat alles op een veilige manier is gegaan. ‘Iedereen werd via looproutes naar een vaste plek gebracht door mannen die een mondkapje droegen”, aldus de woordvoerster.

‘Er passen 2300 man in onze kerk, dus wij kunnen met zeshonderd mensen veilig op 1,5 meter afstand zitten”, vervolgt zij. ‘Hier zitten mensen, in supermarkten zie je mensen ook zonder mondkapje door elkaar lopen,’ vergelijkt zij de situaties. Daarnaast komen de mensen die in de risicogroep vallen al bijna niet meer naar de dienst. ‘Mensen bij de dienst zijn vooral jonger, maar een aantal zijn boven de 65 jaar, hen zie je bijna niet nu,’ stelt de woordvoerster.

Ze kan zich de verbolgenheid van anderen over het niet dragen van de mondkapjes wel voorstellen. ‘Maar ik denk ook dat er jaloezie is dat de kerken meer mogen en een uitzonderingspositie hebben”, vertelt ze. Via mail en telefoon hebben ze al verschillende doodsbedreigingen ontvangen. ‘Zoals: ‘We hopen dat al die 1800 mensen zullen sterven en binnenkort horizontaal in de kist zullen liggen’ en ‘we wensen jullie en goede uitvaart’”, vertelt ze geschrokken.

Desondanks probeert ze met iedereen in gesprek te gaan, want ze kan zich voorstellen dat het lastig is voor anderen. ‘Maar die waren hier niet in de kerk en hebben niet gezien hoe veilig het allemaal is gegaan”, zegt ze. Toch is voorzichtig geboden volgens haar: ‘We moeten vertrouwen krijgen van boven, dat het allemaal goed gaat komen. We moeten niet roekeloos zijn.’