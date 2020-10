Advocaat: No-Surrendervoorman Kuipers was geen leider organisatie

Doordat No Surrender bestond uit autonome chapters was landelijk bestuurslid Henk Kuipers geen leider van een grote organisatie. Dit stelde de advocaat van de oud-voorman maandag in de rechtbank in Groningen.

Het Openbaar Ministerie eiste vorige week een celstraf van twaalf jaar tegen Kuipers. De 56-jarige Emmenaar zou samen met Klaas Otto, Theo ten V. en Rico R. een criminele organisatie hebben geleid. Die hield zich volgens het OM bezig met onder meer drugshandel. Tegen de anderen heeft het OM celstraffen van drie tot zes jaar geëist.

Kuipers wordt verder verdacht van mishandeling, afpersing, diefstal met geweld en pogingen daartoe, tussen 2014 en 2017. Het zou onder andere gaan om ‘bad standings’, een oneervol ontslag uit No Surrender waarbij volgens het OM geweld wordt gebruikt.

Volgens Kuipers’ advocaat Roy van der Wal ging het landelijk bestuur over zaken als feesten en clubemblemen. De ‘bad standings’ waren iets van de chapters. De raadsman benadrukte verder dat er vormfouten zijn gemaakt bij het horen van een getuige. Ook zou het opnemen van gesprekken in het clubhuis in Emmen niet volgens de regels zijn verlopen. Dat individuele leden zich bezig hielden met drugs, kan Kuipers niet worden aangerekend, vindt Van der Wal. Volgens de advocaat doet justitie aan ‘cherrypicking’. ‘Daarmee meent het OM op krampachtige wijze bewijs bij elkaar te kunnen harken.’

De advocaten van Otto, Ten V. en R. komen later deze week aan het woord. De rechtbank doet 13 november uitspraak. De rechtbank in Assen verbood No Surrender vorig jaar. Hierover loopt nog hoger beroep.