Melania, de vrouw van president Trump, heeft via Twitter laten weten dat ze zich goed voelt en thuis rust. Ze testte afgelopen week net als haar man positief op het coronavirus. Ze hoefde echter geen speciale behandeling, zo werd bekendgemaakt. Trump moest vrijdag naar het ziekenhuis omdat zijn toestand verslechterde. Trump hoort later maandag of hij naar huis kan.