Duitse regering ruziet over recht op thuiswerken

De Duitse regeringspartijen ruziën over het recht op thuiswerken. De sociaaldemocratische minister voor Werkgelegenheid, Hubertus Heil, wil dat werknemers voortaan minstens 24 dagen per jaar thuis mogen werken, ook na de coronacrisis. Maar de coalitiepartner in Berlijn, de christendemocraten van bondskanselier Merkel, ziet dat niet zitten.