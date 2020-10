Luxor Theater moet 20 medewerkers ontslaan

Het Luxor Theater in Rotterdam moet vanwege de coronacrisis ongeveer twintig mensen ontslaan. In totaal werken er 58 mensen bij het theater. Door de crisis kan het theater nu maar maximaal twee keer 400 bezoekers per dag ontvangen in plaats van zo’n 900 in het oude en 1.500 in het nieuwe Luxor Theater.

‘Ik heb geen woorden voor wat ons nu overkomt. We hebben met zijn allen zo hard geknokt om dit te voorkomen. Maar het bleek gaandeweg een kansloze strijd”, schrijft directeur Marc van Kaam in een verklaring. ‘Het doet mij pijn om afscheid te nemen van trouwe en goede medewerkers. We hebben steeds de hoop gehad dat de crisis van kortere duur zou zijn.’

Het theater heeft de afgelopen maanden wel gebruik kunnen maken van NOW-regelingen en andere noodfondsen. Dat mocht echter niet baten.

Met werknemers die moeten vertrekken wordt gekeken naar eventuele omscholing of begeleiding naar nieuw werk.

Volgens een verklaring van het theater is het niet realistisch om de twee theaters in de nabije toekomst weer open te stellen. ‘Naar het zich nu laat aanzien, duurt het nog maanden voordat we weer volle zalen kunnen verwachten; los van de vraag of er dan nog genoeg voorstellingen zijn”, vervolgt Van Kaam. ‘Helaas is de enige manier om te overleven, nu reorganiseren.’