OPCW-experts klaar voor bezoek aan Rusland voor zaak-Navalni

OPCW-deskundigen staan klaar om naar Rusland te gaan om met Russische collega’s onderzoek te doen naar de vergiftiging van Kremlin-criticus Aleksej Navalni. De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag bevestigde maandag dat het een verzoek van Moskou om een missie te overwegen heeft ontvangen.

Rusland meldde dat eerder zelf al. OPCW-directeur Fernando Arias heeft laten weten dat zijn instituut expertise beschikbaar wil stellen en op korte termijn een team kan sturen.

Hij vroeg de Russische autoriteiten tegelijkertijd welk soort expertise ze in gedachten hebben die relevant is voor het verbod op chemische wapens waar de OPCW toezicht op houdt.

Volgens Duitse artsen is Navalni vergiftigd met een gif uit de in de Sovjet-Unie ontwikkelde novitsjok-groep. De testresultaten werden ruim drie weken geleden overhandigd aan de OPCW, maar zijn niet gedeeld met Rusland.

Het gebruik van Novitsjok is verboden volgens het verdrag over chemische wapens en dus een ernstige schending van het internationaal recht. Westerse regeringsleiders roepen Moskou al langer op samen te werken met de OPCW om vast te stellen wat er precies is gebeurd met Navalni. De daders mogen hun straf niet ontlopen, werd vrijdag benadrukt op een EU-top.

Rusland heeft steeds ontkend iets te maken te hebben met de vergiftiging, waarvoor het naar eigen zeggen ook geen bewijs heeft gezien. De oppositieleider werd op 20 augustus onwel tijdens een Russische binnenlandse vlucht. Volgens zijn medewerkers zijn sporen van het zenuwgif aangetroffen op een lege waterfles uit zijn hotelkamer.