Beeldvorming bijeenkomst FVD op ambassade VS ‘onwenselijk’

De beeldvorming die is ontstaan door een recente bijeenkomst van Forum van Democratie op de Amerikaanse ambassade is ‘onwenselijk”, aldus minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). ‘Die boodschap is ook overgedragen aan de ambassade.’

Volgens De Groene Amsterdammer was een van de doelen van de bijeenkomst op 10 september om geld in te zamelen voor de partij van Thierry Baudet. De uitnodiging was afkomstig van de ‘Hoofd Fundraising’ van FvD. Baudet ontkent dat het evenement bedoeld was om fondsen te werven.

‘De ambassade heeft aangegeven dat voor zover haar bekend er niet gesproken is over campagnefinanciering en fondsenwerving en dat er geen financiële toezeggingen gedaan zijn door deelnemers aan de bijeenkomst”, schrijft Blok aan de Tweede Kamer. De ambassade zou dat ook niet toestaan.

‘Meerdere gesprekken’

Bloks ministerie heeft ‘meerdere gesprekken’ met de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra en ambassademedewerkers gevoerd om opheldering op de zaak te krijgen. De kwestie is eerder ook tijdens het vragenuurtje in de Tweede Kamer aan de orde gekomen.

Toen wilde regeringspartij D66, maar ook andere partijen, opheldering. Volgens D66 betrof het een inmenging van een ambassadeur in de partijpolitiek van een land. Het kabinet gaf in het vragenuurtje aan nog geen conclusie te kunnen trekken omdat ambassadeur Hoekstra afwezig was.

De ambassade nodigt geregeld politieke partijen uit om in dialoog te gaan. ‘Deze handelwijze is in lijn met wat van een buitenlandse ambassade verwacht mag worden”, laat Blok weten. De invulling van zo’n evenement wordt door de ambassade ‘grotendeels aan de politieke partijen gelaten”.