Stafchef optimistisch over snelle komst Trump naar Witte Huis

Stafchef Mark Meadows van het Witte Huis is optimistisch dat president Donald Trump later op maandag terugkeert naar het Witte Huis. Meadows zei tegen Fox News dat hij maandag met Trump heeft gesproken. De president zou gezegd hebben dat hij de afgelopen nacht nog verder is hersteld en dat hij er klaar voor is om weer aan het werk te gaan. Trump spreekt maandag met de behandelende artsen die hem hier uitsluitsel over geven.

Trump hoopt met een snel herstel van het coronavirus zijn kansen op herverkiezing te vergroten. Amerikaanse media stellen dat hij aanhang heeft verloren met zijn besmetting die ook mensen in zijn Republikeinse entourage heeft getroffen.

Personeel van het Witte Huis is volgens Amerikaanse media per e-mail gevraagd thuis te blijven als ze symptomen hebben die kunnen wijzen op Covid-19. ‘Blijf alsjeblieft thuis met keelklachten, hoesten, rillingen, spierpijn, verlies van reuk of smaak, diarree of moeite met ademen.’

Biden is bereid komende week het tweede debat met Trump te houden als de gezondheidstoestand van zijn rivaal dat toestaat. Woensdag gaan Bidens kandidaat voor het vicepresidentschap Kamala Harris en Trumps vicepresident Mike Pence in debat. Biden bezoekt maandag Miami in Florida.

Volgens een peiling die de Miami Herald citeert, doet Biden het steeds beter onder de vele Amerikanen van Latijns-Amerikaanse komaf. Cubaanse latino’s blijven de Republikeinen over het algemeen trouw, maar anderen verkiezen steeds meer de Democraten. Trump won in 2016 met 49 procent van de stemmen Florida. Dat was 1,2 procent meer dan Hillary Clinton. De Democraten in Florida domineren vooral het dichtbevolkte zuidoosten, inclusief Miami.