Trump twittert als vanouds

President Trump heeft vanuit het ziekenhuis in Maryland de Amerikanen via Twitter opgeroepen te gaan stemmen en onder meer ‘de corrupte nepnieuwsmedia te bestrijden”. De nieuwe aanval op de media lijkt erop te wijzen dat coronapatiënt Trump weer op verkiezingscampagne is ondanks zijn verblijf in het militaire ziekenhuis in Bethesda.

Hij wordt mogelijk maandag door de artsen naar het Witte Huis teruggestuurd. Zondag maakte hij bij het hospitaal een rit met een mondmasker op en in een afgesloten auto om aanhangers die zich daar hadden verzameld te begroeten.

Trump twitterde maandag een reeks verkiezingsslogans gericht tegen bureaucratische regelgeving, abortus, wetteloosheid, militair ingrijpen in het buitenland en in zijn ogen te dure zorgverzekeringen. Hij raadde iedereen die ‘graag de grootste belastingverhoging en de ineenstorting van de economie en veel werkloosheid wil’ op de Democraten te stemmen.

Twitterstilte

Trump werd afgelopen week positief getest op het gevreesde virus. Vrijdag werd hij met koorts in het ziekenhuis opgenomen en volgde een ‘twitterstilte’. De president is volgens zijn entourage waarschijnlijk aan de beterende hand en werkt weer, zo werd in het weekend bekendgemaakt. Trumps ‘twittervermogens’ zijn in ieder geval hersteld. Aanvankelijk was dat in het weekend bescheiden met bedankjes aan artsen verplegers en aanhangers, maar nu lijkt Trump terug op campagne.

De Amerikanen kunnen 3 november naar de stembus om een president, de 435 leden van het Huis van Afgevaardigden en ruim een derde van de Senaat te kiezen. In peilingen loopt Trump achter op zijn Democratische rivaal Joe Biden. De achterstand is volgens een in het weekend gepubliceerde peiling door zijn ziekte groter geworden. Maar volgens Amerikaanse media hoopt Trump met een snel herstel van het virus, de indruk te geven dat hij veerkrachtig en sterk is en herkozen moet worden.