Vliegtuig van We Gaan Ze Halen mag niet landen op Lesbos. Actiegroep blijft voorlopig in Athene

Het vliegtuig dat maandag zou landen op Lesbos om vluchtelingen op te halen, is een half uur voor landing gesommeerd om uit te wijken naar Athene. De actiegroep We Gaan Ze Halen meldt dat de gezagvoerder in het vliegtuig strikte orders heeft gekregen van de verkeerstoren om uit te wijken. Het zou gaan om veiligheidsredenen.

Uitzwaaimoment vanmorgen op het vliegveld in Rotterdam. (beeld nd)

De toestemming om te landen op het vliegveld op Lesbos Mytilini Airport was voor vertrek verleend, maar lijkt nu ingetrokken. Het team van de actiegroep We Gaan Ze Halen zegt het vliegtuig niet te verlaten voordat het op Lesbos is aangekomen.

Vlucht @WeGaanZeHalen wegens politiek besluit geweigerd te landen op Lesbos en is geland in Athene. De actiegroep weigert van boord te gaan of terug te vliegen naar Rotterdam. Onduidelijk is wat er nu gaat gebeuren. #ndnl pic.twitter.com/XNVwN3rQUe — Ruth van der Kolk (@ruthvdkolk) October 5, 2020

Het vliegtuig vertrok maandagochtend vanaf Rotterdam The Hague Airport. Hoewel staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (Asiel) het plan vrijdag afkeurde, wil de actiegroep met de gehuurde Boeing 189 vluchtelingen uit het voormalige kamp Moria op Lesbos oppikken. Dat kamp werd enkele weken geleden verwoest door een brand, waarna de coalitie besloot vijftig alleenstaande kinderen en vijftig kwetsbare migranten op te vangen. De actiegroep vindt dat te weinig.

Het was de bedoeling dat het vliegtuig twee dagen op de luchthaven van Mytilini op Lesbos zou blijven wachten in de hoop de vluchtelingen mee te nemen naar Nederland. De actiegroep zegt nog steeds te verwachten dat de staatssecretaris een andere keuze maakt dan die ze tot nu toe heeft gedaan en de actie toch zal steunen.

ND-verslaggever Ruth van der Kolk vliegt mee met de actiegroep en doet verslag in de krant van dinsdag.

De politie in Athene staat buiten het vliegtuig en wil niet praten met @WeGaanZeHalen. Op een andere manier Lesbos bereiken zou nu verboden zijn. #ndnl pic.twitter.com/b0MbqPNRe8 — Ruth van der Kolk (@ruthvdkolk) October 5, 2020

9 van de 10 mensen (bestaande uit actiegroep @WeGaanZeHalen en journalisten), incl. ikzelf, gaan nu van boord en blijven voorlopig in Athene, op zoek naar een oplossing. Één journalist vliegt terug naar Rotterdam. #Athene #Griekenland pic.twitter.com/TbZOGj76vf — Ruth van der Kolk (@ruthvdkolk) October 5, 2020