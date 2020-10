Duncan Laurence gaat trouwen

"Ik heb Duncan ten huwelijk gevraagd en hij heeft ja gezegd", schrijft Garfield in zijn Instagram Stories. "Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest. Ik ga trouwen met de meest vriendelijke, slimme, authentieke, getalenteerde en knappe man. En hij is ook nog eens mijn beste vriend."

Laurence houdt het alleen bij een foto van de verlovingsring om zijn vinger. "Ik hou van je", schrijft hij erbij.

De twee hebben naar verluidt sinds begin dit jaar een relatie. In mei meldde de zanger dat hij sinds enige tijd weer gelukkig is in de liefde. Dat was korte tijd nadat hij had bekendgemaakt dat zijn vorige relatie, met Gerco Derksen, was gestrand. Derksen was vorig jaar mei nog mee met Laurence toen die in Tel Aviv het Eurovisiesongfestival won.