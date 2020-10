Moskou komt met nieuwe lockdownmaatregelen

Zo krijgen studenten in Moskou een langere herfstvakantie. Na hun twee vrije weken moeten zij, net als in het voorjaar, weer thuis studeren. Dat geldt voor een aantal regio’s in Rusland. Bij bedrijven moet vanaf maandag minimaal een derde van de werknemers thuiswerken. Medewerkers die ouder zijn dan 65 jaar of een chronische ziekte hebben, moeten sowieso vanuit huis werken.

Zondag kwamen er in Rusland meer dan 10.000 nieuwe coronabesmettingen bij. Dat was het hoogste aantal sinds mei, toen het land in lockdown was. Het land staat op de vierde plaats van de wereldlijst qua aantal besmettingen. Meer dan 1,2 miljoen Russen liepen tot nu toe het virus op.

Rusland voerde in het voorjaar een strenge lockdown in. Twee maanden lang gold een avondklok. Winkelcentra en restaurants waren lange tijd gesloten.