OM: ook na aanhouding Martien R. ging bende door

Tot een halfjaar nadat Martien R. uit Oss en enkele familieleden vorig jaar november werden opgepakt, ging de bende onverminderd door met de handel in verdovende middelen. Dat zei de officier van justitie maandag in de rechtbank in Den Bosch.

De aanklager baseerde zich op chatgesprekken in versleutelde telefoons met EncroChat, dat dit jaar door de politie is gekraakt. Ze citeerde gesprekken over cocaïne, MDMA en over wapens. Ook noemde ze een factuur van verkochte cocaïne. Dat stond op naam van een bedrijf dat door de criminele organisatie is opgezet, zei ze.

Martien R. (49) wordt ervan verdacht dat hij een grote groep mensen, onder wie een handvol familieleden, leidde. Justitie denkt dat de groep zich bezighield met grootschalige drugs- en wapenhandel. De meeste verdachten werden vorig jaar november opgepakt, bij de grootscheepse politieactie Operatie Alfa op en rond het woonwagenkamp waar R. woont. In totaal werden toen en in de tijd die volgde zestien verdachten gearresteerd.

Drugs

Neef Toon R., die afgelopen mei als laatste werd opgepakt, chatte op EncroChat onder de naam Dirty Harry, aldus de officier. Hij sprak tot het laatste moment onder meer over z’n Beretta en over grondstoffen voor synthetische drugs. Bij zijn aanhouding trof de politie die spullen ook daadwerkelijk aan. In de telefoon van Martien R. zelf stonden naast berichten over drugs ook een notitie over het omkopen van een werknemer in de haven, voor 25.000 euro, vertelde de officier.

Nadat Martien R. was opgepakt, kreeg Arnold M. de leiding in de criminele organisatie, zo leek het in de door de aanklager gepresenteerde bewijzen.

Deze en volgende week wordt in het Paleis van Justitie in Den Bosch vier dagen lang de voortgang in het proces besproken. Ook de voortduring van het voorarrest komt aan de orde.