EU-commissievoorzitter Von der Leyen in zelfisolatie

De voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, is in zelfisolatie gegaan, maakte ze op Twitter bekend. ‘Ik ben geïnformeerd dat ik deelnam aan een bijeenkomst afgelopen dinsdag waar een persoon aanwezig was die gisteren positief heeft getest voor Covid-19. In overeenstemming met de regels ga ik daarom in zelfisolatie tot morgen.’

Von der Leyen was donderdag en vrijdag aanwezig op de EU-top in Brussel met de EU-regeringsleiders en staatshoofden, onder wie premier Mark Rutte. In haar tweet schrijft ze dat ze donderdag nog negatief is getest op het virus. Later maandag wordt zij opnieuw getest.

Dinsdag was de Duitse op een bijeenkomst in Portugal, waar ook de Portugese premier Antonio Costa was. Die heeft volgens lokale media inmiddels negatief getest.