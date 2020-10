Windmolens op zee produceren meer stroom dan turbines op land

Windmolens op zee produceerden in de maand september voor het eerst meer stroom dan de windturbines op land, meldt Energieopwek, dat de productie van groene energie bijhoudt. Volgens de organisatie was september sowieso de beste maand ooit als het gaat om het opwekken van stroom uit wind.

In september was 25,8 procent van alle elektriciteit hernieuwbaar, tegen 19 procent een jaar eerder. Wind op land was goed voor 5,4 procent van de opgewekte stroom, terwijl wind op zee 5,7 procent van de elektriciteit produceerde. Windenergie zal de komende tijd meer bijdragen aan de energiebehoefte door het onlangs geopende windpark in de Wieringermeer en de twee zeeparken bij Borssele.

Zonne-energie was goed voor bijna 8 procent van het totaal. Sowieso was afgelopen maand zonniger dan normaal. De zon scheen zo’n 201 uur tegen 143 uur normaal.

De eerste negen maanden van het jaar werd er een hoeveelheid duurzame energie geproduceerd die ongeveer 2 miljoen mensen gebruiken voor wonen, reizen en die nodig is voor de spullen die zij kopen. Daarmee is het ruim 18 procent meer ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Biomassa leverde ongeveer de helft van die duurzame energie.