Groei van hypotheekaanvragen vlakt af

Het aantal hypotheekaanvragen is in het derde kwartaal van dit jaar met 15 procent gestegen in vergelijking met een jaar eerder. Daarmee is volgens Hypotheken Data Netwerk (HDN) sprake van een afvlakking van de groei. In het tweede kwartaal van dit jaar was volgens de instantie sprake van een stijging van 40 procent op jaarbasis.

Van de 118.555 aanvragen in het voorbije kwartaal was bijna twee derde bedoeld voor de aankoop van een huis. Een derde van de hypotheekaanvragen betrof oversluiters, aldus het HDN-kwartaalrapport. HDN is een initiatief van diverse hypotheek-, krediet- en verzekeringsmaatschappijen en registreert ruim 80 procent van alle hypotheekofferte-aanvragen in Nederland.

Vanaf augustus vorig jaar zijn de hypotheekaanvragen volgens HDN flink gestegen. De gemiddelde woningwaarde is sinds vorig kwartaal met 10.000 euro opgelopen naar 387.000 euro. Dat betekent een stijging van 10 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019.

Energielabel

Het aantal starters in het hogere marktsegment en huizenbezitters die een duurdere woning kopen is in het derde kwartaal met respectievelijk 12 en 20 procent gestegen in vergelijking met dezelfde periode een jaar geleden. Zij profiteren van de lage rente. Verder maken zij meer gebruik van eigen middelen.

Verder valt op dat het energielabel steeds vaker wordt opgegeven bij het aanvragen van een hypotheek. Dat gebeurt nu bij ruim 40 procent van de woningen. Dat was een jaar eerder nog iets meer dan een derde. Ook wordt er iets meer geïnvesteerd in energiebesparende voorzieningen. Dat gebeurt met name bij verbouwingen.