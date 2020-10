Ook in Auckland worden coronaregels geschrapt

Nieuw-Zeeland is weer zo goed als coronavrij. Vorige maand zijn in het land bijna alle maatregelen tegen het coronavirus al ingetrokken en vanaf donderdag gelden de regels ook niet meer voor de stad Auckland, maakte premier Jacinda Ardern maandag bekend.

In Auckland waren nog besmettingen toen de rest van het land coronavrij werd verklaard. Daar moeten mensen nog afstand van elkaar houden en zijn mondkapjes nog verplicht in het openbaar vervoer. Maar in de afgelopen tien dagen zijn ook in Auckland geen nieuwe besmettingen meer vastgesteld.

Maandag werd in heel het land één nieuwe besmetting vastgesteld. Dat was bij een Nieuw-Zeelander die vanuit het buitenland terugkeerde. Het totale aantal besmettingen in Nieuw-Zeeland komt daarmee uit op 1499. Daarnaast zijn 25 mensen aan de gevolgen van het virus overleden.