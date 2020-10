Ruim helft van meisjes krijgt te maken met online-intimidatie

Van alle meisjes en jonge vrouwen tussen de 15 en 25 jaar krijgt ruim de helft (58 procent) te maken met online-intimidatie, onder meer via sociale media. Het gaat onder andere om seksuele intimidatie en dreiging met seksueel geweld. Daardoor durven meisjes zich minder uit te spreken, loopt hun zelfvertrouwen schade op en houdt twintig procent van hen er problemen op school aan over, schrijft Plan International in een rapport naar aanleiding van de Internationale Wereldmeisjesdag.