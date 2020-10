Aantal coronagevallen in Duitsland passeert de 300.000

In Duitsland zijn in de afgelopen 24 uur 1382 nieuw coronabesmettingen vastgesteld. Daarmee is het totale aantal coronagevallen in het land de 300.000 gepasseerd, meldt het Robert Koch Instituut, het Duitse staatsinstituut voor Volksgezondheid. 9534 mensen zijn in Duitsland aan de gevolgen van het virus overleden.

Het aantal nieuwe besmettingen is fors lager dan een dag eerder. Zondag kwamen er namelijk nog 2279 nieuwe gevallen erbij. Ook dat waren er minder dan de dag daarvoor.