'Minister moet onderhandelen over prijs twee geneesmiddelen'

Twee geneesmiddelen tegen borstkanker en tegen depressie zouden in het basispakket kunnen worden opgenomen, maar pas als minister Van Ark (Medische Zorg) met de fabrikanten onderhandelt "over een fors lagere prijs". Dat is het advies van het Zorginstituut Nederland, dat het basispakket samenstelt. Minister Van Ark beslist uiteindelijk of de middelen in het basispakket komen.

Een van de twee middelen is esketamine. Het wordt onder de merknaam Spravato gemaakt door het Leidse farmaceutische bedrijf Janssen. De neusspray is bedoeld voor mensen met een depressie bij wie andere middelen geen succes hebben gehad. Dit wordt een "therapieresistente depressieve stoornis" genoemd. Esketamine is effectief genoeg om in het basispakket te komen, zegt het Zorginstituut, maar het kost ruim 10.000 euro per patiënt per jaar. De totale kosten zouden per jaar op bijna 16 miljoen euro kunnen uitkomen. In de ogen van het Zorginstituut is het daarom noodzakelijk dat de minister de prijs omlaag weet te krijgen.

Het andere middel waarvan de prijs te hoog wordt gevonden, is bedoeld voor mensen met hormoongevoelige borstkanker. Zij kunnen baat hebben bij een combinatie van trastuzumab en emtansine, maar een behandeling kost gemiddeld ongeveer 64.000 euro per patiënt. De totale kosten kunnen oplopen tot zo'n 16 miljoen euro per jaar. Daarom wil het Zorginstituut dat de minister met fabrikant Roche om tafel gaat.

Een andere combinatie van middelen werd afgewezen door het Zorginstituut. Avelumab van Merck en axitinib van Pfizer zijn samen bedoeld om te gebruiken tegen nierkanker, maar volgens de instantie is niet duidelijk welke patiëntengroepen er baat bij hebben en wat de combinatie betekent voor de kans van patiënten om de tumor te overleven.

Kwetsbare ouderen krijgen voortaan een speciale ingreep tegen hartklepvernauwing vergoed. Bij de operatie wordt een opgevouwen kunsthartklep geïmplanteerd via de lies. De ingreep wordt alleen vergoed voor patiënten die veel risico lopen bij de operatie. Een op de tien tachtigers in Nederland kampt met een hartklepvernauwing. De klep werkt niet goed, het hart pompt het bloed niet goed rond en mensen kunnen daardoor flauwvallen.